Donna incinta coinvolta in un grave incidente: i medici hanno fatto nascere due gemellini

Un maschietto ed una femminuccia, gemelli, sono venuti al mondo con parto cesareo dopo un intervento d’urgenza dei medici su una donna seriamente ferita in seguito ad un incidente in moto

Con un parto cesareo d’urgenza i medici sono riusciti a far nascere due gemelli portati in grembo da una donna coinvolta in un grave incidente stradale. Lo schianto è avvenuto il 1 ottobre sulla tangenziale di Bari quando la donna alla trentunesima settimana di gravidanza, in sella ad una moto di grossa cilindrata, ha riportato gravi ferite. Trasportata in ospedale i dottori hanno riscontrato la presenza di un’emorragia interna che ha fatto temere il peggio; si è dunque deciso, nonostante si trovasse al settimo mese di gravidanza, di intervenire nel tentativo di salvare i piccoli. Un intervento difficile, ha sottolineato il direttore delle cliniche di Ginecologia e Ostetricia 1 e 2 del Policlinico barese Ettore Cicinelli, “date le condizioni della donna che ha riportato diversi traumi”. Cicinelli ha spiegato che “il parto cesareo si è reso necessario perché la donna aveva un’emorragia interna.

In due pesano meno di 2,5 Kg

Dovevamo intervenire per salvare la vita dei piccoli senza perdere tempo”. Pertanto nella sala rossa del Pronto Soccorso sono intervenuti d’urgenza Luca Damiani e Antonella Popolizio, due specialisti del reparto. Prima è nata la femminuccia, poi il maschietto, entrambe in buone condizioni seppur di peso molto ridotto. La piccola pesa 1,3 Kg mentre il maschietto poco più di un chilo e si trovano nell’Unità di terapia intensiva neonatale guidata da Nicola Laforgia dove rimangono sotto osservazione e con prognosi riservata in merito alle loro condizioni. Sono invece stabili le condizioni della madre.