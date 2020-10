Drammatico frontale tra auto e bus: perde la vita una 22enne

Dramma intorno ad ora di pranzo a Marano di Mira, in provincia di Venezia.

Intorno alle 12:20 di oggi sabato 3 ottobre 2020, un tragico frontale tra una Fiat Bravo e un bus di linea della ACTV ha causato la morte di una giovane di 22 anni.

La 22enne si trovava alla guida dell’automobile quando – per motivi ancora da stabilire – ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi frontalmente contro il mezzo pubblico.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per la giovane non c’era già nulla da fare: la ragazza è infatti stata dichiarata morta dal medico giunta sul posto.

Immediato anche l’intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e hanno estratto il conducente del bus che era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo.

A causa dell’incidente, sono in totale quattro i feriti, trasferiti in ospedale ma non in pericolo di vita.