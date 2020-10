Giulio Golia ha il coronavirus, l’annuncio su Facebook: “Per ora leggero mal di testa”

Giulio Golia è un noto conduttore televisivo, nato a Napoli il 7 giugno 1970.

Dopo una lunga gavetta come animatore e cabarettista, nel 1998, entra nel cast de Le Iene, nel ruolo di inviato e negli anni diventa un punto fermo del programma.

Ha preso parte anche ad alcuni film per il cinema: Mari del sud, nel 2001 e l’agenzia dei bugiardi, del 2019, inoltre è anche apparso nella famosa serie televisiva: I Cesaroni.

Giulio Golia e l’annuncio sui social

Poco fa Giulio Golia ha annunciato di avere il coronavirus, tramite un video postato direttamente sul social network più famoso, ovvero Facebook.

Ieri è venuto in contatto con una persona positiva e non appena saputo la notizia, si è mosso immediatamente per fare il tampone e circa un’ora fa, ha scoperto di essere positivo al Covid 19.

Ha dichiarato di stare bene, per ora, a parte una leggera emicrania, ma di non poter ovviamente partecipare alla prima puntata del programma : Le iene.

Si spera che Giulio Golia continui a stare bene, nonostante il coronavirus e che possa guarire presto.

Ha assicurato che terrà informati i suoi fans e le persone che lo seguono, dei prossimi aggiornamenti.