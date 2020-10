Salvini, il pm chiede l’archiviazione per il caso Gregoretti. Meloni: “Lo processano come nei regimi”

Il pubblico ministero Andreas Bonomo ha nuovamente chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini.

L’udienza preliminare del procedimento giudiziario che vede protagonista il segretario della Lega (all’epoca dei fatti era ministro dell’Interno, ndr) relativo al caso Gregoretti è stata rinviata al 20 novembre, su richiesta della difesa.

In quella data verranno ascoltati anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, più altri due ministri del Movimento 5 Stelle in carica durante l’esperienza di governo con la Lega, ovvero Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta.

Il 4 dicembre toccherà invece a Luigi Di Maio, attuale ministro degli Esteri, e Luciana Lamorgese, che è succeduta a Salvini come responsabile del Viminale.

Meloni: “Salvini a processo come nei regimi”

E’ stata la difesa a chiedere il non luogo a procedere perchè “il fatto non sussiste”. La richiesta di archiviazione ha suscitato le prime reazioni nel mondo politico.

Il premier Conte ha fatto sapere che si recherà a Catania per rispondere alle domande dei giudici: “Riferirò tutte le circostanze di cui sono a conoscenza, in piena trasparenza come ho sempre fatto e come sempre farò”, le parole del presidente del Consiglio.

Anche l’alleata di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si è recata a Catania per manifestare tutta la sua vicinanza ed esprimere il pieno appoggio a Matteo Salvini. “I problemi della politica non si risolvono così: un avversario politico lo devi battere se sei capace con le regole della democrazia – tuona la Meloni – Se invece lo fai sparire in galera, questo succede nei regimi e io non voglio regimi in Italia”.