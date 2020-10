Chi è Michele Cucuzza, giornalista e conduttore tv: biografia e curiosità

Michele Cucuzza è un famoso giornalista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano.

Scopriamo insieme tutte le curiosità sul suo conto.

Michele Cucuzza: biografia

Michele Cucuzza nasce a Catania, il 14 novembre 1952.

Inizia la sua carriera da giornalista, nel quotidiano Catania Sera.

Nel 1973 si trasferisce a Milano, per avere maggiori opportunità lavorative ed inizia a collaborare per il giornale Il Giorno.

Dopo la laurea in lettere moderne, all’Università degli Studi di Milano, inizia a lavorare come redattore per la Rai.

Nel 1988 ha la sua grande occasione, quando viene chiamato per condurre il Tg2, dove esercita anche nel ruolo di inviato all’estero.

La vita in diretta e altri programmi

Dopo 10 anni al timone del Tg2, dal 1998 al 2008, è conduttore del programma: La vita in diretta, che gli permetterà di acquisire ulteriore fama ed essere consacrato come uno dei migliori giornalisti e conduttori televisivi.

Dal 2008 al 2011, presenta insieme a Eleonora Daniele, il programma su Rai 1: Uno mattina.

Dopo altre partecipazioni ad altri programmi, nel 2013 si candida alle elezioni per il Presidente della Repubblica italiana, dove riceve però soltanto due voti.

In seguito lavora come editorialista del Corriere dell’Umbria ed ha collaborato anche con la famosa rivista Diva e Donna.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio alla carriera “Menotti Art Festival Spoleto”.

A gennaio del 2020, partecipa alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove rimane per 34 giorni.