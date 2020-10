Crollano cinque scaffali e travolgono una commessa. Tragedia al supermercato – VIDEO

Una commessa di un supermercato è morta dopo essere stata travolta da cinque scaffali metallici pieni di merci.

Altre otto persone, tra cui altri membri del personale e alcuni clienti, sono rimaste ferite nel terribile incidente che si è verificato venerdì 2 ottobre al supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís, nel nord del Brasile.

Elane de Oliveira Rodrigues, 21 anni, lavorava al supermercato solo da tre mesi. Per lei tutti i soccorsi si sono rivelati vani, come riportato anche dal Mirror. Sei persone ferite sono state trasportate in ospedale dopo essere state soccorse dai servizi di emergenza.

Altre due persone, soccorse dalle persone sul posto, hanno subito abrasioni e ferite lievi e sono state autorizzate a tornare a casa.

Le operazioni di soccorso sono durate più di 11 ore

Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato il momento in cui le strutture metalliche sono collassate, provocando un effetto domino. Le persone presenti all’interno della struttura si sono subito adoperate per cercare di estrarre dalla pila di merci le vittime dell’incidente.

Le operazioni di soccorso sono durate più di 11 ore e hanno coinvolto oltre 270 vigili del fuoco. La ricerca è stata ufficialmente conclusa sabato mattina.

Ruan Alysson, la cugina della vittima, ha detto alla stampa locale che “Elane – questo il nome della povera 21enne – era così contenta del suo nuovo lavoro”.