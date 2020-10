Lo fa con il suo cane e mette online i filmati dell’abuso: per una donna solo 550 euro di multa

L’atto di zoofilia, avvenuto in Germania, è stato ripreso dalla donna che l’ha successivamente condiviso su alcuni forum online

Una donna tedesca è stata multata con una sanzione pecuniaria di oltre 550 euro per aver abusato sessualmente del suo cane. L’atto di zoofilia è avvenuto nella zona di Francoforte, precisamente nel distretto di Alzey-Worms.

I video degli abusi sull’animale diffusi sui forum

La sanzione è stata emessa dal tribunale di Worms nei confronti di Christian V, un nome modificato per motivi legali, la quale ha successivamente fatto ricorso. Gli atti di abuso contro l’animale sono avvenuti nel 2018, quando la donna ha pubblicato su alcuni forum i video di lei intenta ad avere rapporti sessuali con il suo boxer. La donna è stata scoperta dopo che un utente anonimo ha inviato i materiali al PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, un’organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali.

L’ente ha poi denunciato i fatti all’ufficio del pubblico ministero di Mainz, il quale ha avviato un’indagine sulla donna per due reati: violazione della legge sulla protezione degli animali e la distribuzione di materiale pornografico che coinvolge animali. La donna ha presentato ricorso al tribunale sebbene nei filmati fosse chiaramente visibile il suo volto. Christian V non si è presentata in tribunale per l’udienza, per cui non è stato possibile avviare un processo in appello. Il giudice ha dunque confermato la multa che aveva stabilito precedentemente.

Il dottor Edmund Haferbeck, capo dell’ufficio legale della PETA, ha dichiarato: “Anche se il procedimento ha richiesto molto tempo, siamo lieti che l’imputato debba pagare la multa. L’abuso di animali e la distribuzione di questo materiale video devono essere condannati con forza”.

Leggi anche -> Aveva costretto i figli a farlo con moglie, ex moglie e cane: arriva la sentenza record

Leggi anche -> Sud Africa: padre di sei figli beccato a fare sesso con il cane dei vicini

Leggi anche -> Australia: oggi la sentenza per la donna che faceva sesso con il suo cane

Leggi anche -> USA: Sesso col cane della fidanzata, arrestato pedofilo