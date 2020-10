Follia sul bus: adolescente senza mascherina viene aggredita da un uomo che prova a calciarle la faccia

Scene di follia all’interno di un bus britannico dopo l’ingresso di un’adolescente senza mascherina: un uomo le ha quasi calciato la faccia.

Che il coronavirus abbia cambiato i piani di molte persone e costretto tutti a prendere accorgimenti più accorti per il bene proprio e degli altri è un dato di fatto. E’ altrettanto vero che tutti dovremmo rispettare le regole e che non ci dovrebbero essere ragazzi o uomini che si sentono superiori a legge e malattia. Ciò non giustifica, però, la violenta reazione avuta da un uomo contro una ragazza di appena 16 anni.

Tutto è cominciato quando l’adolescente è salita sul bus senza indossare la mascherina e quindi violando le regole di comportamento richieste dal governo. L’uomo le ha iniziato ad urlare contro: “Tutto ciò che sto dicendo è che devi mettere la mascherina sulla faccia! Non sono stato razzista ma il virus è più comune tra africani e asiatici. Metti quella dannata mascherina”.

Adolescente senza mascherina aggredita su un bus

La ragazza ha risposto alle parole dell’uomo con tono pacato, ma la donna che era al suo fianco l’ha aggredita verbalmente dicendo: “Per quale motivo dovrei salire sul bus e trovarmi seduta accanto a te che non indossi la mascherina? Se non avessi avuto 16 anni ti avrei buttata fuori“. Gli animi si sono accesi ancor di più quando l’adolescente sprezzante ha risposto: “Provaci se ci riesci”.

A quel punto l’adolescente è scesa dal bus insieme all’amica e l’uomo le si è gettato contro con violenza cercando di colpirla con un calcio in faccia. Per fortuna non è riuscito a prenderla ed è stato evitato il peggio. Vedendo quella scena un altro passeggero si è alzato, ha buttato a terra l’uomo e gli ha urlato: “Cosa diavolo combini pezzo di m***a? La prossima volta di uccido”.

La scena di follia collettiva è stata ripresa con uno smartphone e pubblicata sul web. Adesso la polizia di Moxley (West Midlands, Inghilterra) sta indagando sull’accaduto ed ha persino ipotizzato un’aggressione con aggravante di discriminazione razziale ai danni dell’uomo.