Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: “La storia con Adua Del Vesco non era vera”

Durante un chiarimento con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra ha ammesso che la storia d’amore con la collega non era vera.

Ennesimo chiarimento, al “Grande Fratello Vip”, tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due, la scorsa settimana, sono stati protagonisti di uno scontro, a causa di una rivelazione fatta da Adua alle coinquiline Dayane Mello e Matilde Brandi (ve ne abbiamo parlato qui). Parlando con la modella e la showgirl, l’attrice ha rivelato l’omosessualità di Massimiliano, per poi ritrattare in puntatata. Alla questione, si è poi aggiunto Tommaso Zorzi che al momento delle nominations ha dichiarato: “Nomino Adua perchè anche a me ha detto che Massimiliano è gay, in albergo”.

Nella puntata di questa sera del reality show condotto da Alfonso Signorini, Tommaso ha confermato la rivelazione di Adua che, dal canto suo, si è difesa:

“Nell’albergo, noi non potevamo vederci. Io non ti ho detto nulla… Non mi faccio usare per far emergere te… Sei un bugiardo. Non mi faccio usare da te”.

Massimiliano Morra: “Non ho mai usato Adua”

Successivamente, è andato in onda un filmato, nel quale Adua si è detta finalmente pronta a rivelare tutta la verità, compreso il fatto che Massimiliano, più di tutti, l’avrebbe usata. Morra, a quel punto, ha rivelato che tra lui e la Del Vesco, in realtà, non c’è mai stata una storia d’amore:

“Ora dico la verità. La storia con Adua non era veritiera. Io non ho mai usato Adua Del Vesco. Lei ha fatto parte della mia vita come persona, ci siamo voluti bene. Lei sa benissimo che non sono omosessuale e non voglio scendere nei dettagli. Davanti a tutta Italia, hai detto questa cosa. Io sono entrato qui per fare pace con te. Non solo non sei mai stata predisposta, poi hai detto una cosa che non stava né in cielo, né in terra. Tu mi hai toccato nell’intimità. Penso anche a tutte le persone che hanno difficoltà nell’esternare i loro gusti sessuali… Io non ti ho mai usato. Tu, con me, non hai vissuto nessuna “favola”.

Il chiarimento si è concluso con un abbraccio tra i due.

Maria Rita Gagliardi