Live Non è La D’Urso, Francesco Bettuzzi, ex di Elisabetta Gregoraci: “Ha molto bisogno d’amore”

Ieri sera, Francesco Bettuzzi, ex compagno di Elisabetta Gregoraci, ha rilasciato un’intervista esclusiva a “Live Non è La D’Urso”.

Prima intervista esclusiva, in diretta nazionale, per Francesco Bettuzzi, ex compagno di Elisabetta Gregoraci, attuale inquilina della Casa del “Grande Fratello Vip”. Alla padrona di casa Barbara D’Urso, l’uomo ha parlato della relazione, durata tre anni, con l’ex moglie di Flavio Briatore.

I due, come raccontato da Bettuzzi, si sono conosciuti nel 2014 a Montecarlo:

“Sono stato fidanzato con lei tre anni circa tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea. Era l’11 aprile. Ero sempre in giro per il mondo. Ci siamo tenuti in contatto. Successivamente, abbiamo collaborato assieme. Ha lavorato come testimonial per un’azienda di cui era socio. All’inizio non c’era particolare attenzione tra di noi”.

Si sono rivisti, poi, nel 2017:

“E’ finita ad ottobre dell’anno scorso. Quando viene a mancare l’amore non si può andare avanti. L’ho sentita, per l’ultima volta, a novembre dell’anno scorso. Poi l’ho bloccata. Ha bisogno d’amore. Io l’ho amata. La cosa, penso, sia stata reciproca”.

Francesco Bettuzzi su Pierpaolo Petrelli: “La conoscenza con Elisabetta deve andare avanti”

Infine, Francesco si è detto favorevole all’avvicinamento di Elisabetta a Pierpaolo Petrelli nella Casa:

“Se lei è presa, è giusto che vada avanti in un frangente diverso fuori dalla Casa”.

Maria Rita Gagliardi