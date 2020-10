Trump scatenato su Twitter paragona il Coronavirus all’influenza mentre in video fa fatica a respirare – VIDEO

Donald Trump ha quest’oggi postato un controverso messaggio sul social che più apprezza in assoluto, Twitter:

“La stagione dell’influenza sta per arrivare. Ogni anno l’influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale”.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020