Uomo defeca in una tazzina e tenta di mangiare le sue feci in ospedale dopo averle spalmate sul muro della cella

James Lane è stato arrestato ubriaco dopo aver causato disordini fuori da un parrucchiere, ma dopo la detenzione le cose sono peggiorate

Una storia a dir poco grottesca quella che giunge dal Carmarthenshire, nel Galles, dove un uomo ha defecato in una tazza per poi tentare di mangiare le sue stesse feci in ospedale dopo averle spalmate nella cella.

Le feci in cella e nella tazza del caffè in ospedale

Il fermo di Lane è avvenuto dopo che quest’ultimo, visibilmente ubriaco, ha iniziato a creare disordini fuori da un salone di parrucchieri a Llanelli, nella contea citata. L’uomo aveva i genitali esposti mentre indossava un paio di pantaloni larghi che cadevano a terra, e nel contempo stava tentando di entrare nel salone. I clienti e i proprietari, spaventati, hanno allertato la forze dell’ordine, che ha condotto immediatamente l’uomo nella stazione di polizia di Ammanford.

Una volta giunto lì la situazione è diventata incontrollabile: mentre veniva trascinato in cella Lane ha iniziato a sputare in aria, ed il catarro e la saliva sono finiti sulla testa e sul corpo di uno degli ufficiali di custodia. Ma non è finita qui: Lane, una volta condotto in cella, ha defecato sul pavimento e spalmato le feci su tutte le mura e su se stesso per poi dare una testata al water di metallo presente nella stanza di detenzione. Gli agenti, preoccupati del fatto che l’uomo si fosse ferito, lo hanno condotto in ospedale, ma mentre veniva condotto all’interno di uno dei veicoli della polizia ha sputato attraverso dentro un finestrino aperto di una delle auto della polizia parcheggiate. Secondo quanto riferito dal pubblico ministero, gli agenti il giorno dopo hanno tentato di intervistare Lane, che si è rifiutato in ogni modo di collaborare: ed è lì che l’uomo ha defecato in una tazza da caffè per poi tentare di mangiare le sue stesse feci.

Aveva 43 condanne precedenti per ben 93 reati

Lane, ora senza fissa dimora, si è dichiarato colpevole di aver aggredito un operatore del pronto soccorso e adesso ha due capi di imputazione di danni alla proprietà – la cella e la macchina della polizia. Attraverso gli accertamenti svolti dal Tribunale che si è occupato del caso Lane ha 43 precedenti condanne per 93 reati, tra cui un’aggressione che ha causato lesioni personali aggravate, percosse, spaccio di droga, furto con scasso in casa, tre condanne per aggressione agli agenti di polizia e 44 per furto e altre questioni di disonestà.

L’avvocato Kate Williams ha detto che l’imputato aveva “pochissimi ricordi degli eventi della giornata” a causa del suo livello di intossicazione da alcol e droghe. Ha specificato, inoltre, che al momento dei fatti era in cattive condizioni di salute mentale, ma ora stava meglio e si stava rendendo conto di quanto accaduto. Lane sarà detenuto per 8 mesi in carcere.

