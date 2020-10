Italia – Moldavia, i precedenti tra le due nazionali – VIDEO

Indipendente dal 1991, la Moldovia è un paese dalla modesta tradizione calcistica.

Attualmente al 175 posto del ranking Fifa, ha raggiunto l’apice nel 2007 (quando ha raggiunto il 52esimo posto).

Nella quasi ventennale storia (la prima gara è stata disputata dalla Moldovai il 2 luglio del 1991 contro la Georgia, gara persa in casa per 4-2), la Moldavia ha incontrato l’Italia in quattro occasioni.

In tutti i casi s’è trattato di qualificazioni mondiali (andata e ritorno in vista del mondiale 1998 e del mondiale 2006) e l’Italia s’è imposta in tutte le occasioni.

La prima gara è datata 10 ottobre 1996: in quella occasione a Chisinau una doppietta di Ravanelli e la rete di Casiraghi ha consentito agli azzurri di imporsi contro la Moldavia.