Nemmeno la pandemia può fermarla: 102enne esce con lo scafandro per andare a votare

Nemmeno il timore della pandemia ha fermato Beatrice: pur di andare a votare la donna, 102 anni, si è messa addosso uno scafandro protettivo.

Per molti italiani ed in generale per molti cittadini del mondo, andare a votare rappresenta quasi un fastidio. Si è consci dell’importanza del voto in una società basata sulla democrazia, ma spesso l’idea stessa di andarsi a recare alla sezione di competenza collide con quella di un giorno da dedicare a sé stessi o alla famiglia. Chi ha capito in pieno l’importanza del proprio voto è Beatrice Lumpkin, donna di 102 anni residente a Chicago.

La donna è nata nel 1918, due anni prima che venisse concesso il suffragio universale alle donne negli Usa. Per la sua generazione, dunque, il voto era una conquista epocale e lei stessa è andata ad esprimere la sua preferenza alla prima occasione utile, nel 1940. Quell’anno votò per Franklin Delano Roosvelt e dopo quella volta non ha mai mancato di fare registrare il proprio voto a nessuna votazione. Con quella di quest’anno, dunque, Beatrice avrebbe raggiunto il record di 80 anni di votazioni consecutive.

Nonostante la pandemia anziana va a votare, con lo scafandro

Per nulla al mondo la donna si sarebbe persa la votazione per le presidenziali Usa di questo 2020. Sia per non perdere il record di continuità, sia perché è realmente convinta dell’importanza di questa votazione. Intervistata dai media locali, infatti, Beatrice ha dichiarato: “La ragione più importante per andare a votare è che questa volta c’è molto in gioco, più di quanto ci sia stato le altre volte che sono andata a votare, in ballo c’è la sopravvivenza della democrazia”.

Se il futuro della democrazia è ciò che la spinge a dare il contributo, questo non significa che la donna non abbia preso le precauzioni adatte per proteggere la propria salute. Bea, infatti, si è messa addosso un paio di guanti, un impermeabile di plastica e uno scafandro creato appositamente per l’occasione dal nipote per proteggersi dai droplet.