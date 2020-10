Tonno a rischio microbiologico ritirato: il comunicato del Ministero della Salute

Nella giornata di oggi, 07 ottobre 2020, è stato diramato un comunicato ufficiale da parte del Ministero della Salute, tramite il sito ufficiale. Nel documento si comunica il richiamo dal mercato di un lotto di tonno per una possibile contaminazione batterica.

La merce oggetto della segnalazione è stato prodotta dalla Cosmo Seafood Company pmb 85 Thema (Repubblica del Ghana) e venduta a marchio Porticello presso Frios Ittici Conservati di Salvatore Russino a Pineto, in provincia di Teramo. Si tratta di tonno in olio di girasole da 1730 grammi, venduto in latte di metallo.

Il lotto che è stato richiamato è il: JCG 324 con data di scadenza 12/2024.

Mentre lo stabilimento di produzione è identificato dal marchio: GS/SF/E070.