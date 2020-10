Tragedia nel messinese: bimbo di 10 mesi muore soffocato, indagati i genitori

La madre stava per cambiare gli indumenti del figlio quando quest’ultimo ha afferrato l’oggetto e, ingoiandolo, gli è rimasto fatalmente incastrato nella gola

Tragedia a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, dove un bimbo di soli 10 mesi venerdì scorso è morto soffocato dopo aver ingerito la ventosa di una clessidra. La mamma era intenta a cambiare il piccolo quando quest’ultimo ha afferrato la ventosa portandola alla bocca, per poi soffocare sotto gli occhi attoniti della madre.

Indagati per omicidio colposo entrambi i genitori

La Procura di Messina ha ora aperto un fascicolo sulla morte del bambino, nel quale entrambi i genitori risultano indagati per omicidio colposo. Questi ultimi, al momento della tragedia, hanno allertato i vicini di casa per chiedere aiuto. Fra questi un’infermiera, che è riuscita a sfilare la ventosa dalla gola del bambino solo qualche minuto dopo che quest’ultimo l’aveva ingerita: minuti che si sono rivelati fatali. La piccola vittima mentre si trovava sull’ambulanza diretto d’urgenza all’ospedale era ancora in vita, piangeva e mi muoveva sulla barella. I medici del policlinico messinese hanno eseguito una serie di accertamenti sul bambino, che poi è morto poche ore dopo. I procuratori hanno interrogato i genitori per avere maggiori informazioni sulle dinamiche dell’incidente.

Secondo alcune indagini svolte nel 2018 da parte del ministero della Salute, in Europa muoiono all’incirca 500 bambini per soffocamento, di cui 50 solo in Italia, come è stato specificato da Antonio Reale, responsabile di Pediatria dell’emergenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Un trend che nella nostra nazione è, purtroppo, piuttosto stabile, con circa mille ospedalizzazioni annue. Fondamentale in tal senso la prevenzione e l’apprendimento da parte della famiglia della manovre salva vita, come specificato dall’associazione Manovre Disostruzione Pediatriche, che da anni tenta di sensibilizzare la comunità dei genitori affinché vengano apprese le tecniche per salvare la vita ai bambini qualora dovessero ingerire oggetti anomali o dovessero affogarsi con il cibo.

