Chi è Louise Glück, la poetessa americana che ha vinto il Premio Nobel alla Letteratura 2020? – VIDEO

Louise Glück ha vinto il Premio Nobel alla Letteratura 2020, ecco chi è la poetessa americana

Louise Glück ha vinto il Premio Nobel alla Letteratura 2020. La poetessa americana vive a Cambridge, in Massachussetts, è un membro dell’American Academy of Arts and Letters ed è docente alla Yale University.

La Glück è nata a New York, la sua famiglia era composta di immigrati ebrei ungheresi ed è cresciuta a Long Island. Da ragazza ha dovuto abbandonare prima gli studi superiori alla George W. Hewlett High School poi quelli universitari al Sarah Lawrence College e alla Columbia University a causa dell’anoressia. Negli anni ha superato la malattia grazie alla psicanalisi.

Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato dodici raccolte di poesie, oltre al premio Nobel ha vinto il Pulitzer per la collezione The Wild Iris nel 1993, ha anche vinto il National Book Award per la poesia. Nel 2003 le è stato conferito titolo di poeta laureata degli Stati Uniti. Nel 2015 Barack Obama l’ha invece insignita della National Humanities Medal.

La poetessa americana ha fatto il suo debutto nel 1968 con la raccolta Firstborn. Nel 1975 ha pubblicato The House on Marshland, ha poi pubblicato The Triumph of Achilles nei primi anni Ottanta.

Sara Fonte