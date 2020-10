Cosa vuol dire avere una crush? Scopriamo perché i più giovani lo dicono continuamente

I giovani utilizzano spesso il termine crush per indicare qualcuno, ma anche per indicare uno stato, scopriamo cosa significa.

Il linguaggio è una materia in continua evoluzione e con l’avvento di internet è aumentato anche l’utilizzo diffuso di neologismi. Sebbene, infatti, ci sono sempre stati gruppi di giovani che utilizzavano termini inventati o già noti ma con significato differente, oggi una simile abitudine può diventare virale e la parola in questione di uso comune. Uno dei termini che è divenuto di moda negli ultimi anni è “Crush“.

Prendendo dizionario di traduzione dall’inglese all’italiano, vedrete che la parola significa letteralmente: schiacciare, frantumare, stritolare. Si tratta dunque di un modo per intimorire qualcuno, una minaccia? In tempi in cui il cyber bullismo è diventato una realtà da tenere sotto controllo ci si aspetterebbe qualcosa di simile, ma la verità è ben diversa e si può dire che i giovani hanno stravolto completamente il significato originario.

Cosa significa avere una Crush

Crush viene utilizzato spesso in una frase tipo “I have a crush on” che significa “Mi sono innamorato/infatuato di”. Il termine dunque viene utilizzato per indicare una cotta per qualcuno. Il vocabolo può essere utilizzato anche come sostantivo per indicare la persona con quale state o per cui avete una cotta. In questo caso la frase in cui inserirla sarebbe più o meno “My Crush send me a message” (Il mio amore mi ha mandato un messaggio). Meno di frequente viene utilizzato per indicare il personaggio preferito di una serie o di un film o la passione per qualcosa in particolare, come un’attività (Lettura, corsa, modellistica) o un libro (un videogioco, film etc) in particolare.