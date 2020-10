Grande Fratello Vip, Franceska Pepe rientra nella Casa?

Francesca Pepe potrebbe tornare nella Casa del “Grande Fratello Vip” in veste di concorrente.

Lo scorso lunedì sera, Franceska Pepe è stata eliminata dalla Casa del “Grande Fratello Vip”. L’influencer, che era in nomination con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco, ha dovuto lasciare il gioco in seguito ad un vero e proprio testa a testa di voti con Adua.

Alcuni tweet di apprezzamento rivolti ad Adua da parte di internauti spagnoli hanno, però, destato più di qualche sospetto circa la trasparenza del televoto. Pare, infatti, che diversi utenti spagnoli, al fine di salvare la Del Vesco, si siano collegati ad una VPN per simulare di essere in Italia. Il regolamento del “Grande Fratello Vip” riserva il televoto esclusivamente ai soli clienti maggiorenni presenti sul territorio italiano.

Franceska Pepe è in isolamento?

In seguito alle numerose rivolte insorte sul Web, il “Grande Fratello Vip” starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di far rientrare Franceska nella Casa. A tal proposito, il profilo Twitter di “CinguettaTV” ha fatto sapere che l’influencer sarebbe in isolamento:

“Franceska Pepe sarebbe sottoposta ad un isolamento precauzionale e ad una temporanea interdizione dai social, su accordo tra la produzione e il suo agente per capire come agire sul suo possibile rientro”.

Franceska rientrerà davvero nella Casa? Lo scopriremo venerdì sera, durante la nuova puntata del “Grande Fratello Vip”.

Maria Rita Gagliardi