La sorella di Bossetti: “Cambierò il mio cognome”. L’uomo condannato per l’omicidio di Yara opta per l’indifferenza

“Sono stanca, questo cognome è straziante da portare”.

Sono le parole di Laura Letizia Bossetti, sorella di Massimo Bossetti (l’uomo condannato per aver ucciso la giovanissima Yara Gambirasio), sfogatasi attraverso un’intervista rilasciata al programma di Rete 4 ‘Quarto Grado’.

Durante l’intervista in questione, la donna ha annunciato l’intenzione di cambiare il cognome: “Nei prossimi mesi cambierò il mio cognome, non riesco a nominare più mio fratello, né il suo cognome“.

Un gesto che serve ad allontanarsi a sua volta dal fratello, nonostante l’affetto per lui permanga: “Forse ho sbagliato a dire che i nostri genitori sono morti per il dolore, ma è così. Io gli voglio bene, ma lui ha deciso di allontanarsi. Ho avuto la tentazione di fermarmi al carcere di Bollate, ma non sono entrata”.

Laura Letizia Bossetti decide di cambiare cognome, la replica del fratello

Nel corso della trasmissione ‘Iceberg Lombardia’, in onda su Telelombardia, è arrivata la replica del fratello – condannato in via definitiva per l’omicidio di Yara:

“Ho seguito la sua trasmissione. Le confido che non ha senso continuare a reagire alle provocazioni. Le mie parole sono schiette e sincere: ritengo che tutto sia stato pianificato come un gesto violento seguito da una sorta di provocazione nei miei confronti”.

Bossetti ha quindi aggiunto: “Questa provocazione merita una sola risposta, quella dell’indifferenza. Mia sorella faccia quello che più lei ritiene opportuno di fare. Ho altre cose più importanti di cui occuparmi per la mia vita”.

Durante la puntata odierna la lettera aperta verrà letta in versione integrale.