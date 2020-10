Novelli sposi muoiono in un tragico incidente aereo 4 giorni dopo il loro matrimonio da favola

Una giovanissima coppia di sposi è morta tragicamente a causa di un incidente aereo avvenuto 4 giorni dopo il fatidico ‘Sì’.

Una storia d’amore nata sul luogo di lavoro come se fosse tratta da un libro ed un matrimonio effettuato assecondando ogni possibile desiderio. La vita di Lindsey e Costas era incredibile ed in molti avrebbero desiderato di essere al loro posto. Lui, di origini greche ma nato negli Usa, era diventato un pilota di voli di linea ed un istruttore di volo in giovanissima età, tanto che a 30 anni aveva già diversi anni di esperienza alle spalle. I due si sono conosciuti alla United Airlines, dove Lindsey (33 anni) svolgeva il lavoro dei suoi sogni: l’assistente di volo.

Leggi anche ->Donna incinta coinvolta in un grave incidente: i medici hanno fatto nascere due gemellini

Dopo essersi conosciuti, i due giovani in carriera non si sono mai più lasciati. Lo scorso anno hanno deciso di sposarsi ed avevano avuto l’idea romantica di farlo in Grecia, terrà d’origine del pilota. L’esplosione della pandemia ha distrutto i loro piani romantici e spostato a data da destinarsi le nozze. La coppia non si è persa d’animo e dopo aver valutato la situazione ha deciso di cambiare progetto per andarsi a sposare in mezzo alla natura.

Leggi anche ->Coppia convola a nozze, dopo la cerimonia muoiono in un grave incidente d’auto

Novelli sposi muoiono in un tragico incidente aereo

Verso la fine di settembre, Costas e Lindsey hanno comunicato alle rispettive famiglie la decisione di sposarsi a Telluride, una piccola cittadina del Colorado sita a pochi passi da una sconfinata riserva naturale. L’idea è stata della donna, da sempre amante della natura e delle avventure, ed il marito non ha opposto alcuna obiezione. Ricevuta la benedizione degli amici, i due hanno affittato un biplano e sono atterrati nella location.

Dopo essersi sposati, hanno vissuto la loro luna di miele in mezzo alla natura e lo scorso 1 ottobre stavano facendo ritorno in Florida. Purtroppo, però, per cause ancora al vaglio degli inquirenti il loro aereo è precipitato 15 minuti dopo il decollo. I due sposi sono morti sul colpo, dunque i successivi tentativi di soccorso si sono rivelati vani.