Retroscena reale: i tabloid rivelano le parole sussurrate da Harry a Meghan Markle durante il matrimonio

Le parole sussurrate dal principe Harry a sua moglie Meghan nel giorno del matrimonio, sono state svelate da un’esperta della lettura labiale.

Sono passati ormai oltre due anni dal matrimonio del principe Harry e Meghan Markle, tenutosi nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Nel 2018, dopo circa un anno dal fidanzamento i due sono convogliati a nozze. In realtà la data del loro matrimonio era stata inizialmente fissata per dicembre, ma fu poi anticipata a maggio.

Così, il 19 maggio del 2018, al termine del cammino che condusse Meghan al fianco del suo principe, Harry l’accolse sussurrandole parole dolcissime.

A rivelarle è stata Terry Ruane, esperta della lettura labiale, che ha affermato di essere certa di ciò che i due si sono sussurrati negli attimi prima che il loro matrimonio fosse officiato.

Harry, affascinato dalla bellezza di Meghan e dopo averla a lungo guardata negli occhi le avrebbe sussurrato queste parole “Sei sorprendente. Mi sei mancata“.

Alla cerimonia di nozze, tenutasi in una delle residenze reali, erano presenti più di seicento ospiti. Dopo la celebrazione i novelli sposi furono acclamati da una folla di migliaia di persone, accorse per riuscire anche solo a intravederli. È iniziata quindi la loro sfilata in carrozza, seguita poi dal rientro al Castello, per il pranzo. Poi, di rientro alla residenza sembrerebbe che Harry abbia detto scherzosamente a Meghan di essere pronto per un drink.