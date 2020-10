Partorisce due gemelli in Svizzera e scompare: la storia della ex ginnasta presunta amante di Putin

La 37enne Alina Kabaeva avrebbe dato alla luce i figli di Vladimir Putin in una clinica svizzera quattro anni fa. Dal 2018 non si hanno sue notizie

Alina Kabaeva, l’ex ginnasta medaglia d’oro olimpica, è scomparsa dalla Russia dal 2018, anno in cui si pensava che fosse incinta di due mesi. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex atleta nell’aprile del 2019 avrebbe dato alla luce due bambini in un’esclusiva clinica svizzera, ma c’è il sospetto anche su altri figli, uno nato nel 2009 e l’altra nel 2015.

Le storie su loro due vengono costantemente rimosse

A fornire maggiori dettagli su questa inquietante storia è il quotidiano Moskovsky Komsomolets, secondo il quale l’intero reparto di ostetricia venne chiuso al momento del parto che è stato effettuato da un medico italiano giunto in aereo. La vicenda, pubblicata dal quotidiano sul suo sito web, è stata successivamente rimossa. Un altro quotidiano, dni.ru, ha pubblicato un articolo titolato “Alina Kabaeva ha dato alla luce due gemelli ed è scomparsa”. Sia Alina che Putin, ai tempi, respinsero le voci sulla loro presunta relazione.

Come riportato dal The Sun, ultimamente si fa sempre più forte il timore che Alina sia ancora scomparsa. Una fonte di Mosca ha detto al giornale: “Putin è un uomo estremamente riservato – da anni nasconde le sue due figlie adulte sotto falsi documenti. Anche adesso, sebbene ne parli di tanto in tanto, non le nomina mai”.

La paternità attribuita a Putin

“Se Alina ha dato alla luce i suoi figli, il suo nascondersi potrebbe essere uno degli indizi più forti che lo indicano”. La donna non ha nemmeno mai rivelato chi fosse il padre dei figli, nonostante la loro paternità, come riportò il Fatto quotidiano, sia stata attribuita a Putin.

Alina ha vinto due medaglie olimpiche, 14 medaglie ai campionati del mondo e 25 medaglie ai campionati europei. Dopo la sua brillante carriera atletica, è diventata parlamentare nel partito Russia Unita di Putin. Putin ha sposato Lyudmila Shkrebneva nel 1983 e hanno due figlie insieme, Mariya Putina e Yekaterina Putina. Tuttavia, la coppia ha divorziato nel 2013 e da allora Putin ha tenuto sotto controllo la sua vita privata.

