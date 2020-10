Studente non indossa la mascherina correttamente, professore lo schiaffeggia e il video fa il giro dei social

Sono immagini quantomeno poco edificanti quelle provenienti da una scuola in Campania.

In un’aula dell’istituto artistico di Teggiano, in provincia di Salerno, un professore è stato ripreso mentre assesta un violento schiaffo sul volto di un suo studente.

Le immagini sono subito diventate virali, con il video rilanciato da più parti sui social.

Secondo quanto riportato dagli utenti su Twitter, a causare l’attacco d’ira del professore il fatto che il suo studente non indossasse in maniera corretta la mascherina.

Un errore che il professore non avrebbe perdonato (come testimoniato dalle parole dello stesso insegnante prima di assestare il colpo sullo studente: “Sbagli tu? E sbaglio pure io”).

In realtà le dinamiche sono ancora da chiarire giacché l’istituto non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, se non di generica condanna:

“Sono senza parole. Sono stati i miei collaboratori ad informarmi di questo video che circola in rete. Quando l’ho visto non volevo credere ai miei occhi. Dico subito che la nostra scuola si costituirà parte civile in un eventuale contesto giudiziario. Non so cosa abbia potuto scatenare un comportamento così assurdo ed insensato che non è giustificabile in maniera più assoluta e che la scuola condanna senza se e senza ma. Condanna totale nei confronti del docente e vicinanza e solidarietà nei confronti di chi è stato vittima di questo gravissimo comportamento“, sono le parole del Dirigente Scolastico Maria D’Alessio.