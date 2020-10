27enne impedisce agli agenti di rompere il vetro dell’auto, bimba di un anno muore nell’auto incandescente

Tragedia in California.

Una bambina di appena un anno è morta all’interno dell’auto del padre a causa della temperatura disumana venutasi a creare all’interno dell’abitacolo del mezzo, riscaldato dal sole cocente di Los Angeles.

A rendere la vicenda ancor più tragica, il fatto che il padre (che aveva in precedente dimenticato le chiavi all’interno della vettura, chiusa accidentalmente) si sia rifiutato di rompere il finestrino a causa dei costi di riparazione dell’auto, adducendo come giustificazione il fatto che non aveva i soldi per sostituire il finestrino qualora l’avesse rotto.

Il 27enne genitore della piccola è stato quindi arrestato ma rimane il fatto che si tratti di un dramma che si sarebbe potuto evitare:

l’uomo ha infatti dapprima assicurato agli agenti di polizia che volevano salvare la piccola che all’interno dell’auto era accesa l’aria condizionata e poi ha impedito loro di rompere il finestrino.

Nonostante gli indugi iniziali, gli agenti hanno rotto il finestrino e hanno cercato di soccorrere la bambina, ma per lei era ormai troppo tardi.

Secondo quanto riportato dalla polizia, la bambina sarebbe rimasta intrappolata nell’auto rovente per almeno un’ora, andando così incontro ad una morte atroce