Accoltellato durante una rapina: 38enne è morto dopo 23 giorni di agonia

Ha trascorso quasi tre settimane in coma ma le sue condizioni sono drasticamente peggiorate. Francesco Traiano, barista, è deceduto a soli 38 anni

La sua famiglia ha sperato fino all’ultimo che riuscisse a sopravvivere ma le sue condizioni sono drasticamente peggiorate finchè non è sopraggiunto il decesso. Si è spento dopo 23 giorni di agonia Francesco Traiano, il barista che mentre stava lavorando nel suo locale a Foggia, si è trovato davanti tre rapinatori che lo hanno accoltellato. 38 anni, il giovane titolaree del bar Gocce di caffè in via Guido Dorso aveva provato ad affrontare i rapinatori che muniti di arma da taglio lo avevano aggredito. Ne è nata infatti una colluttazione nella quale Traiano ha avuto la peggio, finendo a terra esanime dopo una serie di coltellate, la più grave delle quali all’altezza dell’occhio sinistro.

È ancora caccia ai rapinatori

I rapinatori hanno preso il bottino, nemmeno 100 euro, e sono fuggiti facendo perdere le loro tracce; ad oggi le indagini sono in corso dal momento che nessuno dei tre è stato ancora identificato. Soccorso, Francesco è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia in gravi condizioni, ricoverato nel raperto di rianimazione in coma farmacologico. Così è rimasto per 23 giorni ma nelle ultime ore il suo quadro clinico è rapidamente peggiorato e poco prima delle 13 del 9 ottobre il 38enne è morto.