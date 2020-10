La storia di Eloisa Pinto Fontes, la modella D&G scomparsa un anno fa a New York e ritrovata in una favela

Sola e disorientata in una favela brasiliana ad un anno dalla sua scomparsa.

Eloisa Pinto Fontes, 26 anni, è una modella apparsa più volte sulle copertine di Elle, Grazia e Glamour, famosa anche per aver preso parte ad una campagna di Dolce & Gabbana.

Originaria dello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile, Eloisa è stata trovata nella favela di Morro do Cantagalo a Rio de Janeiro, nel sud-est del Paese, il 6 ottobre. La giovane era scomparsa all’incirca un anno fa da New York, dove viveva e lavorava.

La 26enne è stata trovata mentre camminava per la favola “completamente disorientata”. La polizia locale aveva ricevuto una soffiata su una donna sconosciuta che era stata vista passeggiare per la favela negli ultimi due giorni: lo rivela il Daily Star Online.

Era già scomparsa l’anno prima, sempre a New York

Secondo i media locali, la Fontes è stata trovata con uno zaino contenente i documenti dei suoi contratti con agenzie di modelle internazionali e referenze di fotografi internazionali.

La modella era scomparsa da New York anche all’inizio del 2019. In quell’occasione era stata ritrovata cinque giorni dopo, anche in quel caso visibilmente disorientata, in una strada della città di White Plains, a circa 30 minuti di auto dal centro di Manhattan.

La modella 26enne sta ricevendo le cure del caso. Aggiornamenti sulle sue condizioni vengono forniti ai membri della famiglia. Attualmente è assistita da un’équipe medica.