Nikita scomparso nel nulla a 17 anni, la mamma: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Non si hanno notizia di Nikita, 17enne, da ormai un mese. La mamma si è rivolta a Chi l’ha visto e ha lanciato un appello anche sui social

Da un mese nessuno ha più sue notizie, il telefono risulta sempre spento e la Sim è stata disattivata. Per tale ragione la madre di Nikita Solovyev, 17enne scomparso nel nulla da Pasian di Prato, in provincia di Udine, ha lanciato un appello affinchè chiunque abbia sue notizie, lo abbia incontrato o semplicemente notato per strada, possa fornirle informazioni utili. La donna, che si chiama Irina Solovyeva, si è rivolta a Chi l’ha visto ma ha pubblicato un messaggio anche sui social ed il suo post è stato ripetutamente condiviso nei gruppi dedicati alla ricerca di persone scomparse. La donna ha spiegato che, al momento della sua scomparsa, Nikita aveva uno zainetto grigio con delle felpe e dei cappelli con visiera. Inoltre è provvisto di carta di identità e passaporto, oltre che di cellulare, seppur spento.

L’appello della mamma di Nikita

“Sto cercando aiuto per ritrovare mio figlio Nikita Solovyev minorenne maschio di 17 anni – si legge nel post diffuso sui social – nato il 01 settembre 2003 residente a Pasian di Prato, in provincia Udine. È uscito di casa la notte a cavallo fra il 7 e l’8 settembre 2020 senza avvisare. Da quel giorno non sappiamo piu` niente, il suo telefono risulta spento e la Sim disattivata. Gli amici e i suoi conoscenti non hanno piu` notizie come noi. Abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri ma ad oggi non hanno alcuna traccia. Con sé ha portato tutti i documenti e denaro contante. Cerchiamo un serio e sincero aiuto siete la nostra unica speranza. Grazie”.