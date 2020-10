Dramma nel dramma: padre di 36 anni deve interrompere la chemio a causa del coronavirus

Neil Matherson della città di Dundee, in Scozia, a causa del coronavirus ha dovuto rinviare la terapia per diminuire il tumore al cervello fortemente aggressivo diagnosticato nel 2018

Una diagnosi che nessuno di noi vorrebbe mai sentire è quella fatta al 36enne Neil Matherson, a cui nel 2018 è stato individuato un glioblastoma multiforme. Il giovane Neil soffriva di mal di testa talmente forti al punto da provocargli svenimenti. Dopo una visita oculistica e la risonanza magnetica è emersa la verità.

L’ennesimo dramma durante il coronavirus

Dalla Scozia all’Italia sono tantissimi i Paesi nei quali il sistema sanitario ha dovuto inevitabilmente subire interruzioni e rallentamenti a causa del coronavirus. Neil, padre di una bimba di nome Isabelle, si è ritrovato a dover scegliere fra l’andare avanti con la terapia ospedaliera e rischiare di contrarre il coronavirus o attendere che la diffusione del virus rallentasse. Ma il blocco della terapia avrebbe causato, inevitabilmente, delle conseguenze: i medici, infatti, hanno comunicato a Neil che, a causa delle sue gravi condizioni, se avesse interrotto la terapia gli sarebbero rimasti solo sei mesi di vita.

La raccolta fondi per stare di più con la sua famiglia

Un vero e proprio dramma nel dramma. Ora Neil e sua moglie sono alla ricerca disperata di un trattamento alternativo che possa dare alla famiglia più tempo per stare insieme, e stanno raccogliendo fondi dopo aver trovato a Londra una clinica che potrebbe includere Neil in una nuova sperimentazione. L’ultima speranza dell’uomo è quella di trascorrere più tempo possibile con la moglie, Emőke, e la figlia di cinque anni, Isabelle. La chemioterapia è iniziata il 7 agosto, ma è stata inefficace. Ma Neil ed Emőke, anche lei di 36 anni, sperano di raccogliere 20.000 sterline per un trattamento alternativo che potrebbe dare loro più tempo da trascorrere insieme.

