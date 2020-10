Oscenità in Chiesa: Prete filma threesome sull’altare con due dominatrici, beccato da un passante

Il reverendo Travis Clark è stato colto in flagrante da un passante che, notando delle luci provenire dall’interno ad un orario anomalo, è entrato per dare un’occhiata

Travis Clark, un prete cattolico di Pearl River, in Louisiana, è stato arrestato per aver avuto un threesome con due dominatrici sull’altare della Chiesa mentre filmava il tutto. Il testimone ha colto Clark in flagrante: era seminudo sull’altare mentre faceva sesso a tre con due donne vestite con corsetti e tacchi alti.

Sex toys e luci sceniche sull’altare

Quando la polizia è giunta presso la Chiesa ha trovato sull’altare delle luci sceniche, finalizzate alle riprese, e alcuni sex toys. Dinanzi all’altare un treppiede su cui era stato montato un cellulare per registrare l’atto sessuale.

La polizia ha arrestato Clark e le due donne, Melissa Cheng, 23 anni, e Mindy Dixon, 41enne anche porno attrice, con l’accusa di oscenità in luogo pubblico. La Cheng e la Dixon hanno riferito agli agenti che si trovavano lì per filmare alcuni “giochi di ruolo” con il prete. La Dixon aveva postato sui social media il giorno prima che stava viaggiando verso New Orleans per incontrare un’altra dominatrice per “contaminare una casa di Dio”. L’arcivescovo dell’arcidiocesi di New Orleans ha visitato la Chiesa per eseguire un rito per ripristinare la santità dell’altare, conclude il rapporto.

Clark era stato nominato pastore della Chiesa di Pearl River solo da un’anno, ed era benvoluto da tutti. Ora tutti e tre gli indagati sono usciti dalla prigione in attesa dell’esito del caso: qualora venissero condannati rischierebbero da sei mesi a tre anni di prigione. Il membro del consiglio comunale Kat Walsh, membro della chiesa da tutta la vita, facendo eco allo sdegno del sindaco ha dichiarato: “Quello che mi turba è, perché ha dovuto farlo lì? Sono arrabbiato per tutti noi, i parrocchiani della chiesa. Perché là?”.

Leggi anche -> Fotografa il sacerdote durante il sesso orale: arrestato immigrato

Leggi anche -> Sesso tra un sacerdote e la sua colf romena, il compagno di lei filma tutto e lo ricatta