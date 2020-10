60enne nepalese colpito da neurofibromatosi: la speranza di una nuova vita

La battaglia di un uomo colpito da una terribile malattia, che non ha perso la fiducia e la speranza

Ashok Shrestha, è un 60enne nepalese, proveniente da Kathmandu, che fin dall’età di 2 anni, soffre di neurofibromatosi.

Ossia una malattia genetica molto rara, che causa la formazione di tumori sui tessuti nervosi.

Nel corso della sua vita, fino all’età di trent’anni, le masse sono continuate a crescere sul suo viso, fino a renderlo completamente cieco in un occhio.

60enne nepalese: una nuova vita

Per l’uomo la sua vita è stata un vero e proprio inferno.

Anni di prese in giro e isolamento sociale per via della sua malattia.

Nessuno nel corso della sua vita, aveva saputo aiutarlo definitivamente, nonostante l’uomo avesse svolto numerosi tentativi per migliorare il suo aspetto, ma soprattutto per sconfiggere la sua malattia.

Un giorno, invece, una cantante inglese, Kristina Allen, che in uno dei suoi viaggi in Nepal ha conosciuto Ashok, si è offerta di aiutarlo, organizzando una raccolta fondi online per un intervento presso un medico che avrebbe potuto aiutarlo.

Grazie agli interventi subiti, l’uomo ha ridotto gran parte delle masse tumorali, riescendo a parlare, cosa che prima non riusciva a fare e migliorando il suo aspetto esteriore.

Ovviamente dovrà sottoporsi ad altri interventi per tornare al suo aspetto iniziale, ma è senza dubbio sulla buona strada.