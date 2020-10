Allerta meteo, in arrivo ondata gelida sull’Italia: crollo delle temperature

Per la giornata di domenica il meteo prevede un fronte freddo in arrivo sull’Italia. È stata diramata l’allerta gialla per diverse regioni

L’estate ormai è solo un lontano ricordo ma se nei giorni scorsi le temperature erano ancora godibili, entro breve il freddo la farà da padrone. È infatti in arrivo un fronte freddo caratterizzato da piogge, temporali e forte vento ed in alcune zone potrebbe addirittura arrivare la neve. Ma andiamo con ordine: una vasta area depressionaria ubicata al di sopra del Mare del Nord sta attirando a sè importanti masse di aria gelida che si farà sentire anche sull’Italia. Già dalla serata di sabato si registrerà dunque un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a cominciare dal nord Italia per proseguire, nella giornata di domenica sul centro e parte del Meridione. Si tratterà di una perturbazione che interesserà la nostra penisola localmente ma che porterà con sè un importante calo delle temperature. Le piogge, sparse o diffuse con possibilità di temporali intensi, colpiranno Liguria, toscana, Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Marche e Campania. In alcuni casi potrebbero verificarsi grandinate e raffiche di vento forte.

Le previsioni per domenica 11 ottobre

L’allerta gialla è stata diramata, sulla base dei fenomeni previsti, per alcune regioni italiane: parte del Friuli Venezia Giulia e di Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Oltre che sulle intere regioni di Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania e su parte di Sicilia e Abruzzo. Venti forti o addirittura raffiche di burrasca sono previsti sin dalla mattina su Sardegna e su Liguria, Emilia- Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulle coste potrebbero verificarsi mareggiate.