Chi è Michele Morrone, attore e cantante: età, biografia e curiosità

Questo pomeriggio, Michele Morrone sarà ospite a “Verissimo”. L’attore si racconterà in una lunga intervista a cuore aperto. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Michele Morrone

Michele Morrone è nato a Melegnano, il 3 ottobre 1990. Di origini bitontine, rimane orfano di padre all’età di dodici anni e sin da giovanissimo si interessa al mondo della recitazione. Frequenta la Fondazione del Teatro Fraschini di Pavia. Nel 2011, viene scelto nella miniserie televisiva “Come un delfino 2”, recitando al fianco di Raoul Bova. Successivamente, recita in piccoli ruoli nelle fiction “Che Dio ci Aiuti 3”, “Squadra Antimafia 6” e “Provaci ancora Prof! 6”. Nel 2016, partecipa a “Ballando con le stelle”, classificandosi al secondo posto in coppia con la ballerina Ekaterina Vaganova. Nel 2017, ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella fiction “Sirene”, interpretando il tritone Ares. Nel 2019, è nel cast della serie televisiva “Il processo” e prende parte a due episodi de “I Medici”. Nel 2020, ottiene il successo internazionale grazie al film erotico polacco “365 giorni”, distribuito su Netflix, registrando record di visualizzazioni in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2014 si è sposato con Rouba Saadeh, da cui ha avuto due figli, Marcus e Brando e da cui ha divorziato nel 2018. In seguito, ha avuto una breve relazione con la ballerina Elena D’Amario.

