Il documentario sull’ambiente intristisce il principino George: “Papà, non voglio più guardarlo”

Il principe William ha fatto vedere un documentario sull’ambiente al figlio George, che è rimasto “scioccato”.

William e suo figlio, che oggi ha sette anni, guardano spesso i documentari di David Attenborough, insieme al resto della famiglia. Ma l’ultimo documentario ha lasciato George molto turbato.

Il giovane principe era così triste per quello che vedeva che ha chiesto a suo padre di spegnere la tv: “Non voglio più guardarlo”, le parole del piccolo George.

William ha reso pubblica questa storia in occasione del lancio del nuovo Earthshot Prize – il più prestigioso premio mondiale per l’ambiente della storia – che mette in palio cinque premi da un milione di sterline da assegnare ogni anno per i prossimi 10 anni.

“L’ultimo documentario ci ha intristiti, abbiamo spento”

Come spiega il Mirror, il premio è stato istituito per incentivare il cambiamento e migliorare le condizioni del nostro pianeta nei prossimi dieci anni, che sarà, secondo gli esperti, un decennio “critico” per la Terra.

“Ho visto tanti documentari di David Attenborough di recente con i miei figli, li adorano assolutamente, il più recente – quello relativo alle estinzioni – non siamo riusciti a vederlo tutto e abbiamo spento la tv, ci siamo rattristati”.

“George ha sette anni ma mi sta già facendo molte domande, sente molto questa tematica”, ha poi aggiunto William.