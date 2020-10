Greta Thunberg si espone politicamente: “Votate tutti Biden”

La battaglia climatica di Greta Thunberg passa necessariamente anche dalle prossime elezioni presidenziali. Da qui l’appello accorato rivolto ai suoi sostenitori

Un appello accorato affinchè alle prossime elezioni a stelle e strisce tutti votino per Biden. Arriva nientemeno che dall’attivista svedese Greta Thunberg che con un messaggio postato sui social ha invitato i suoi sostenitori a scegliere il candidato democratico alla Casa Bianca piuttosto che il leader dei repubblicani Donald Trump. “Non mi occupo mai di politica”, inizia così il messaggio della Thunbergc “ma le imminenti elezioni americane vanno al di sopra e al di là di tutto. Dal punto di vista del clima, siamo molto lontani da ciò che è sufficiente e molti di voi ovviamente hanno sostenuto altri candidati. Ma voglio dire… sapete… dannazione! Organizzatevi e fate in modo che tutti votino Biden“.

Agli antipodi per quanto riguarda le idee sui cambiamenti climatici, Trump e Greta non sono mai andati d’accordo. Tutti ricordano l’occhiataccia della Thunberg, nel 2019, dopo aver incrociato il presidente al Palazzo dell’Onu in occasione del vertice sul clima. Di lei Trump disse, in un tweet: “Sembra una giovane ragazza felice in attesa di un futuro meraviglioso e brillante”. Lei replicò con sarcasmo modificando la sua biografia del profilo social ed utilizzando le sue parole. “Ridicolo. Deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico! Rilassati Greta, rilassati!” scrisse invece Trump quando Greta conquistò la copertina di Time.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020