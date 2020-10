Norme anti-Covid, fermati 25 giovani senza mascherina: maxi multa per ognuno di loro

Le ultime nome anti-Covid non guardano in faccia nessuno ed il loro mancato rispetto può portare a pesanti sanzioni. Come accaduto a 25 ragazzi multati dalla polizia

Camminavano tra le strade della movida senza alcun dispositivo di protezione, in giornate che definire delicate è riduttivo poichè caratterizzate da una preoccupante impennata dei contagi da Coronavirus. Per questo ben 25 ragazzi sono stati fermati dalla polizia che li ha sanzionati uno per uno per mancato rispetto delle norme anti Covid. È accaduto nel centro storico di Brindisi, dopo aver accertato che, trovandosi in un luogo affollato e non essendo congiunti, i giovani non avevano indosso la mascherina. I controlli nelle ultime ore sono stati intensificati e nei prossimi giorni saranno aumentati ulteriormente: una task force della polizia amministrativa della questura è al lavoro su tutto il territorio provinciale dove centinaia di persone sono state controllate. Anche quattro esercizi commerciali sono stati sottoposti a verifica pur non evidenziando anomalie.

Incontro tra Conte e capi delegazione su norme anti Covid

Intanto dopo la convocazione da parte del ministro Speranza di un vertice urgente con il Comitato Tecnico Scientifico previsto per la mattinata di domenica, dopo tre ore si è conclusa la riunione tra il premier Conte ed i capi delegazione. Organizzato a Palazzo Chigi, nel corso dell’incontro si è discusso delle nuove norme anti Covid che potrebbero essere inserite nel prossimo Dpcm. Al vertice erano presenti anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro: ciò che è emerso è la possibilità di una stretta sulla movida, introducendo il divieto di stazionamento all’esterno dei locali e dei ristoranti e l’obbligo di chiusura degli stessi entro le 24. Restrizioni sarebbero previste anche per eventi e feste private.