Pubblica sui social la foto con la nuova acconciatura. Ma il risultato è esilarante

Non capita raramente di vedere look, tendenze, abiti alla moda e immaginarci con quei vestiti o con quelle acconciature.

Tuttavia, una volta provati, ci si rende spesso conto di come il risultato non sia esattamente quello sperato.

E’ praticamente ciò che è accaduto ad una donna, la cui identità è rimasta ignota, che ha deciso di effettuare un taglio di capelli piuttosto bizzarro.

Quando la donna ha pubblicato la foto della sua nuova acconciatura sui social, gli utenti hanno cominciato immediatamente a prenderla in giro. Il motivo è presto detto: il taglio aveva un aspetto marcatamente “fallico”, come evidenziato in molti tweet scherzosi.

Il tweet con la foto dell’acconciatura è diventato virale

Il post della style blogger Stephanie Yeboah, che ha condiviso la foto, è diventato virale, con oltre 2.000 persone che hanno messo un like, più altre centinaia di interazioni: lo riporta il Mirror.

“È stato solo quando ho letto il tuo tweet che ho capito che non era un pene”, ha scritto un utente, mentre un altro ha detto che si è accorto solo dopo qualche minuto che nella foto non era presente un fallo, ma un’acconciatura.

Una situazione davvero esilarante, anche se per la donna in questione è senza dubbio molto meno divertente.