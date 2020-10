Verissimo, Lorella Cuccarini ancora contro Alberto Matano: “Dietro le quinte mi pugnalava”

Nuovo attacco di Lorella Cuccarini ai danni dell’ex collega Alberto Matano.

Nuovo attacco di Lorella Cuccarini ai danni dell’ex collega Alberto Matano. Ospite a “Verissimo” (la puntata è stata registrata, ma andrà in onda su Canale 5 oggi pomeriggio), la showgirl è tornata a parlare dei recenti dissapori avuti con il giornalista, in seguito alla sua esclusione da “La Vita in diretta” e la lettera scritta di suo pugno, attraverso la quale accusava il collega di maschilismo. Parlando di Matano, la Cuccarini ha dichiarato:

“Di fronte a me faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Non è lui quello pugnalato”.

E ancora:

“È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero. Se c’è stata una pugnalata l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato”.

Lorella Cuccarini: “Ad Alberto, ho sempre detto tutto guardandolo negli occhi”

Lorella, del resto, assicura di avere sempre parlato con Alberto chiaramente, mai alle spalle:

“Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”.

