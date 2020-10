Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 11 ottobre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 11 ottobre 2020.

Nuovo appuntamento, su Rai 3, con “Che tempo che fa”. Insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, Fabio Fazio accoglierà in studio diversi ospiti, dando vita ad una serie di interviste esclusive. Ecco quali sono i personaggi del mondo dello spettacolo che vedremo in studio.

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 11 ottobre 2020

Fabio Fazio intervisterà, in esclusiva, Whoopi Goldberg, pronta a girare il terzo episodio della saga cult “Sister Act”. Lo scrittore Dan Brown presenterà il suo primo libro illustrato per bambini, “La sinfonia degli animali”. Per lo spazio musicale, Carla Bruni presenterà il suo sesto album, “Carla Bruni”, il primo con brani originali in sette anni, che conterrà per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi. Ancora musica con Fedez che presenterà il suo nuovo singolo “Bella storia”. Luca Argentero promuoverà le nuove puntate della serie tv, di cui è protagonista, “DOC-Nelle tue mani”, in onda su Raiuno a partire dal prossimo 15 ottobre.

Il medico anestesista Annalisa Malara, che il 20 febbraio scorso individuò in Mattia Maestri il paziente 1 dell’epidemia di Coronavirus in Italia, promuoverà il libro, in tutte le librerie dal prossimo 15 ottobre, “In Scienza e Coscienza” che racconta il dietro le quinte della prima zona rossa italiana, Codogno. A proposito di libri, Orietta Berti presenterà la sua prima opera “Tra bandiere rosse e acquasantiere”. Ancora, saranno ospiti della puntata Don Davide Banzato, Sigfrido Ranucci e l’attrice Carla Signoris.

Maria Rita Gagliardi