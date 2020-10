Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 11 ottobre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” dell’11 ottobre 2020.

Quinto appuntamento con la nuova stagione di “Domenica In”. Anche questo pomeriggio Mara Venier sarà la padrona di casa del salotto domenicale in onda su Raiuno, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizi”. Ecco, per voi, quali sono gli ospiti della puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” dell’11 ottobre 2020

La puntata inizierà con una intervista dedicata ad una vecchia conoscenza di Mara Venier, ossia Renzo Arbore, ex marito dell’amatissima conduttrice. Subito dopo, sarà il turno di Luca Argentero che a partire dal prossimo 15 ottobre tornerà su Raiuno con le nuove puntate della fiction “DOC-Nelle tue mani”. In esclusiva, Maria De Filippi si racconterà a lungo, tra carriera e vita privata, in una intervista che si preannuncia essere piena di riflessioni ed intrattenimento.

Ampio spazio, come ogni domenica, sarà dato al talk dedicato a “Ballando con le stelle”. In studio, per parlare del programma condotto da Milly Carlucci, ci saranno Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Infine, per parlare dell’emergenza COVID-19, Mara ospiterà in collegamento il professor Matteo Bassetti. Il dottore farà il punto sulla pandemia che, purtroppo, sta riprendendo piede nel nostro Paese con contagi crescenti di giorno in giorno.

Appuntamento alle 14:00 su Raiuno con la quinta puntata della nuova stagione di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi