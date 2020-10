Ha febbre e tosse ma organizza due feste di compleanno per il figlio: 60 invitati in quarantena

Una madre ha organizzato due party per il compleanno del figlio ma aveva la Covid-19 e per questo tutti gli invitati sono stati messi in quarantena

Aveva da diverse ore la febbre e la tosse ma, incurante dei sintomi potenzialmente correlabili al Coronavirus, ha organizzato ben due feste per il compleanno di suo figlio di 8 anni. Facendo così finire tutti in quarantena: la mamma aveva infatti la Covid-19 e così i 30 invitati per ciascuna festa, una volta accertata la positività al tampone della donna fatto dopo le due feste, sono stati rintracciati e si sono dovuti chiudere a casa in attesa dei rispettivi test. La vicenda è avvenuta a Ladispoli, in provincia di Roma: è stata lei stessa a rivelare ai medici che pur avendo “febbre e tosse ho comunque invitato amici e parenti per il compleanno del mio bambino”. La storia è stata riportata da Il Messaggero: il tracciamento è stato avviato urgentemente dall’Asl che si è occupata di contattare ogni singolo partecipante per informarlo della necessità di avviare il periodo di quarantena fino all’esito del tampone. Tra di loro alcuni non l’hanno presa bene scagliandosi contro l’Asl per “privazione della libertà personale” ma anche contro la madre per aver ugualmente organizzato il party nonostante i sintomi.

Le parole del sindaco di Ladispoli

Alessandro Grando, sindaco della cittadina ha a tal proposito dichiarato: “Rinnovo a tutti l’invito ad essere maggiormente responsabili e a scaricare l’applicazione Immuni, che permette di tracciare i contatti e di essere informati nel caso in cui si venga a contatto con persone poi risultate positive. Come Amministrazione comunale intensificheremo i controlli, in particolare sul rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina ma, come già detto in passato, per superare questo momento c’è bisogno di collaborazione da parte di tutta la città”.