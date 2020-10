Stasera su Italia 1, Viaggio nell’isola misteriosa: trama, cast e curiosità

Viaggio nell’isola misteriosa, è un film d’avventura del 2012, diretto da Brad Peyton.

Il film andrà in onda stasera, domenica 11 ottobre, in prima serata su Italia uno.

Viaggio nell’isola misteriosa: trama

Sean Anderson, è un giovane ragazzo che una notte si trova costretto a scappare dalla polizia, a bordo della sua moto, in quanto si è introdotto in una stazione di polizia, per ricevere via satellitare, un misterioso messaggio.

Rientrato a casa sano e salvo, Sean insieme al suo patrigno Hank Parsons, riesce a decifrare il messaggio, in cui c’è scritto che l’isola misteriosa esiste davvero.

I due decidono di partire alla ricerca di questo posto.

Arrivati alle isole Palau, dopo numerosi tentativi, trovano un ragazzo disposto ad aiutarli in cambio di denaro: Gabato.

Sean e Hank dovranno faticare molto prima di riuscire a trovare l’isola misteriosa e saranno vittime e protagonisti, di molti eventi assurdi ed altri entusiasmanti.

Viaggio nell’isola misteriosa: curiosità

La pellicola cinematografica, è il sequel del film: Viaggio al centro della Terra.

È basato sul romanzo di Jules Verne, L’isola misteriosa.

Il film ha una durata di 97 minuti.

Il cast

Josh Hutcherson: Sean Anderson

Dwayne Johnson: Hank Parsons

Michael Caine: Alexander Anderson

Vanessa Hudgens: Kailani

Luis Guzman: Gabato

Anna Colwell: Jessica