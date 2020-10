Chi è Gaetano Salvi, compagno di Gabriel Garko: biografia e curiosità

Cenni biografici su Gaetano Salvi, compagno di Gabriel Garko.

Ieri sera, ospite a “Live Non è La D’Urso”, Gabriel Garko, in seguito al suo coming out, ha ufficializzato la relazione con Gaetano Salvi. I due, una settimana fa, sono stati paparazzati insieme dal settimanale “Chi”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Gaetano.

Biografia e curiosità su Gaetano Salvi

Gaetano Salvi ha 23 anni ed è di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Da diversi anni, si è trasferito a Somma Lombardo. Gaetano si è diplomato presso la Airport Handling SPA, una società che fornisce servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Attualmente, lavora a Malpensa.

Parlando di lui con Barbara D’Urso, Garko ha rivelato che Gaetano, che non fa parte del mondo dello spettacolo, è un ragazzo riservato:

“Bene. Avrei evitato che uscisse subito tutto. A Milano ci hanno beccato i paparazzi. Passeggiavamo tranquillamente. Continuerò ad essere riservato. A Gaetano non interessa la notorietà. E’ tranquillo. Spero che non cambi”.

L’attore, che ha deciso di viversi liberamente la propria omosessualità dopo avere partecipato al “Festival di Sanremo” con Carlo Conti, ha ribadito di aver dovuto nascondere di essere gay per motivi lavorativi:

“Non ho mai usato nessuno. Eva Grimaldi ed io eravamo d’accordo. Abbiamo vissuto assieme 8 anni. Abbiamo avuto un rapporto in un altro modo. Con Adua ci sono state solo le copertine. Non ci vedevamo nemmeno”.

Maria Rita Gagliardi