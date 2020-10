Chiara Ferragni e Fedez, secondo figlio: Leone annuncia che è una bambina – VIDEO

Il secondo figlio di Chiara Ferragni e Fedez è una bambina, ad annunciare la novità su Instagram è stato il piccolo Leone

Chiara Ferragni e Fedez sui loro profili Instagram hanno reso noto il sesso del loro secondo figlio, è una bambina.

La coppia poche settimane fa ha annunciato che la loro famiglia sta per allargarsi, l’influencer è al quarto mese di gravidanza, la nascita della loro bambina è prevista per marzo 2021.

Ancora una volta i Ferragnez hanno scelto un modo simpatico ma soprattutto dolce per annunciare la novità ai loro fan. Chiara ha postato un video in cui chiedono al piccolo Leone cosa c’è nella pancia della mamma, un bambino o una bambina? Lui sorridendo ha risposto che è una bambina.

Chiara e Fedez sono al settimo cielo, non vedono l’ora di diventare genitori per la seconda volta. Anche il piccolo Leone in più occasioni ha mostrato di essere molto felice per l’arrivo della sorellina.

Sara Fonte