Live Non è La D’Urso, Lele Mora: “Massimiliano Morra ha avuto una relazione con un uomo che gli ha promesso il GF”

Ospite a “Live Non è La D’Urso”, Lele Mora rivela che Massimiliano Morra avrebbe avuto una relazione con un uomo molto potente che gli avrebbe promesso l’ingresso nel cast del “Grande Fratello Vip”.

Massimiliano Morra continua ad essere protagonista delle vicende del “Grande Fratello Vip”. In seguito al gossip rivelato da Adua Del Vesco, circa la presunta omosessualità dell’attore, Lele Mora, ieri sera ospite a “Live Non è La D’Urso”, ha sganciato un altro scoop, riguardante la vita privata del protagonista delle principali fiction Ares, andate in onda su Canale 5. Secondo l’ex agente, Massimiliano avrebbe avuto una relazione con un uomo molto potente che gli avrebbe promesso l’ingresso nel cast del “Grande Fratello Vip”:

“Morra ha avuto una storia bella lunga, non ti dirò mai il nome. E’ una persona molto conosciuta. E’ stato fidanzato con un uomo importante che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello. Ci è arrivato. Che sia stato d’amore o di interesse… non lo so… Massimiliano Morra non è gay. Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico. Te lo confermo”.

Lele Mora: “Ho avuto un flirt con Eva Grimaldi”

Mora ha anche rivelato di avere avuto un flirt con Eva Grimaldi, attualmente sposata con l’attivista LGBT Imma Battaglia:

“Abbiamo avuto un flirt durato un annetto. Abbiamo fatto tante volte sesso. Ero un frutto proibito. Tante donne che lavoravano con me volevano provare”.

