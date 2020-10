Lui ha 41 anni più di lei, ma il loro amore è fortissimo. La storia di Julia e Bernd

Il suo fidanzato ha 41 anni in più, ma per lei è “meraviglioso”.

Quando Julia Strauß, 31 anni, ha incontrato Bernd Hasenbank, 72 anni, l’anno scorso, non era alla ricerca di una storia d’amore. Ma si sa, il destino è sempre imprevedibile.

L’incontro ha fatto scattare la scintilla, nonostante Bernd abbia 41 anni più di Julia. La coppia, che vive a Francoforte sul Meno, in Germania, proviene da lunghe relazioni: due dei tre figli di Bernd hanno qualche anno in più di Julia.

“Ci siamo conosciuti nell’aprile 2019, durante un seminario. Alcuni anni prima, avevo la sensazione che avrei incontrato un uomo sulla settantina e avrei avuto un legame molto forte”, racconta la donna.

“Ho visto Bernd entrare e sedersi accanto a me ed è stato come se lo conoscessi da una vita”.

“Ha tanta bellezza interiore, amo come mi protegge”

Da allora la coppia ha passato molto tempo insieme. Julia ha detto al quotidiano britannico “Metro” che ora sono più forti che mai. Bernd ha confessato di essere molto attratto da Julia, non solo fisicamente.

“All’inizio il suo aspetto fisico mi ha attratto molto, ma presto le cose sono diventate molto più profonde e ho scoperto tanta bellezza interiore – spiega il 72enne – A volte mi capisce meglio di quanto io capisca me stesso. Amo il modo in cui mi fa sentire al sicuro, come mi protegge. Amo il suo umorismo speciale e il suo modo molto poetico di vedere il mondo”.