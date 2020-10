Oggetto misterioso emerso dal ghiaccio avvistato su Google Earth: c’è chi parla di disco volante

Ancora una volta una nuova teoria della cospirazione avvalora l’ipotesi della presenza di un disco volante, dopo l’avvistamento attraverso Google Earth.

Un disco volante sarebbe stato individuato in Antartide dopo lo scioglimento del ghiaccio che lo ricopriva. Almeno ciò è quanto affermato da MrMBB333 sul suo canale YouTube, in cui mostra il video della sua incredibile scoperta.

Nel video in questione viene mostrata un’immagine satellitare catturata per Google Earth, in cui si intravede quella che sembra un’ombra di forma circolare, nascosta in parte dalle rocce circostanti. Lo YouTuber ne parla come di un disco volante dalle dimensioni di 60 piedi (oltre 18 metri) emerso in seguito al parziale scioglimento del ghiaccio e della neve circostanti.

Sempre secondo quanto affermato nel video, l’oggetto non sarebbe di origini naturali, per via della sua forma semicircolare ben definita. A costruirlo, quindi, sarebbe stata una qualche forma di vita intelligente.

Il video non è passato inosservato, e ha superato le 170 mila visualizzazioni in meno di due giorni.

Alcuni degli utenti di YouTube sono d’accordo sul fatto che non si tratti di un oggetto di origini naturali, e sono convinti da tempo che il governo nasconda tanti segreti, celati al di sotto del ghiaccio.

Mentre altri, più scettici, cercano di trovare una spiegazione più razionale all’evento, e fanno notare che ruotando l’immagine e guardandola da più angolazioni, si capisca come in realtà l’oggetto in questione sembri soltanto di una pozza d’acqua.