Squalo attacca turista a Miami e gli morde la gamba: “Sembravano tanti bisturi” – VIDEO

Un turista è stato attaccato da uno squalo che gli ha morso una gamba, procurandogli una profonda ferita.

Nel filmato, diventato virale, si vede la ragazza di Mark Bodden che tiene la gamba del suo partner sollevata mentre i bagnini avvolgono la gamba insanguinata. L’episodio si è verificato a Miami Beach, in Florida.

Mark Bodden, che vive in California, ha raccontato al Mirror che in quel momento si stava godendo il mare e si sentiva “tutt’uno con la natura”. Ma ad un certo punto si è imbattuto in uno squalo, che ha affondato i denti nella sua gamba, procurandogli una ferita larga circa 20 centimetri.

“I suoi denti erano come le lame dei bisturi”

Mark è stato portato d’urgenza in ospedale dopo che la sua ragazza lo aveva aiutato a tornare a riva. E’ stato dimesso il giorno dopo.

“I denti dello squalo sono come le lame dei bisturi dei chirurghi, sono così affilati”, ha detto il turista ai media locali, aggiungendo che c’erano molti pesci in mare quando è andato a nuotare: alcuni esperti lo ritengono un possibile segnale della presenza degli squali.

I funzionari ritengono che ad aggredire il turista sia stato uno squalo dalla pinna nera e che l’uomo può dirsi “molto fortunato” per come è andata.