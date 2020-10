Cambiare sesso a 16 anni: la storia di Keira Bell

Se non ci si sente a proprio agio nel proprio corpo, è più che giusto effettuare un cambiamento, per essere finalmente se stessi e trovare la felicità.

Ma cosa succede se a fare questo è soltanto un adolescente ?

Keira Bell: cambiare sesso a 16 anni

Keira Bell era una ragazza di soli 16 anni, che non si sentiva se stessa in un corpo femminile.

Con grande coraggio ha deciso di rivolgersi a medici specializzati per effettuare la transizione verso l’altro sesso e in pochi anni è stata accontentata.

Divenuto un ragazzo, però, Keira Bell si è resa conto che in realtà si sentiva una donna ed ora è pronta a portare in tribunale la clinica che l’ha aiutata nel suo percorso.

Una storia che fa pensare

La donna sostiene che un adolescente non può decidere cosa fare del suo corpo, perchè non ha ancora la maturità necessaria per capirlo.

Afferma che molti giovani ragazzi, con problemi di ansia e depressione, magari si sentono all’apparenza insoddisfatti ed hanno voglia di cambiare, ma non ne sono del tutto consapevoli.

Keira Bell ha chiesto espressamente di rendere obbligatori accertamenti clinici e una valutazione di tipo legale, prima di procedere in un percorso così impegnativo e per giunta definitivo.

Speriamo che questa storia possa far riflettere quante più persone possibili ed incentivarle a non agire con leggerezza.