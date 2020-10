Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus: è asintomatico e in isolamento – VIDEO

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, a comunicare la notizia ci ha pensato la Federcalcio del Portogallo, ieri il famoso ed stimato calciatore della Juventus si era già sottoposto ad un tampone.

Il nuovo tampone ha confermato che Ronaldo ha contratto il Coronavirus, il calciatore non potrà giocare contro la Svezia domani in Nations League. Fortunatamente l’attaccante della Juve è asintomatico, al momento si trova in isolamento.

Nella serata di ieri Cristiano Ronaldo sul suo profilo Instagram ha postato una foto mentre era a cena con i suoi compagni, non avevano mascherine e non rispettavano il distanziamento sociale.